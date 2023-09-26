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Минздрав: в результате взрыва бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек

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В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 125 человек, сообщил Минздрав Армении.
Минздрав: в результате взрыва бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек
  • AFP
  • © Emmanuel Dunand

Министр здравоохранения Анаит Аванесян рассказала журналистам, что тела 125 погибших перевезены в Армению, их идентификация пока не начата, пишет Sputnik Армения.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

Агентство Armenpress со ссылкой на власти региона сообщило, что 20 человек, пострадавших из-за взрыва, скончались в больницах.

Медотряд российских миротворцев оказывает помощь местным жителям, которые пострадали при взрыве резервуара с ГСМ.

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