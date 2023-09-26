Российские миротворцы помогают пострадавшим при взрыве жителям Карабаха

Медотряд российских миротворцев оказывает помощь 22 местным жителям, которые пострадали при взрыве резервуара с ГСМ в Степанакерте в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.

«В медицинском отряде специального назначения российского миротворческого контингента оказывается медицинская помощь 22 местным жителям, пострадавшим в результате взрыва резервуара с ГСМ в Степанакерте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

В 24News сообщали, что при взрыве бензохранилища в Карабахе пострадали более 200 человек.