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Подоляк: получение Киевом ATACMS и Taurus не изменит ситуацию на поле боя

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Поставки на Украину крылатых ракет ATACMS и Taurus не смогут компенсировать на поле боя разницу в количестве российского вооружения. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это всё равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что власти Германии не желают передавать Украине крылатые ракеты Taurus из-за того, что они устарели и нуждаются в модернизации.

Также глава МИД Германии Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках Taurus Вооружённым силам Украины.

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