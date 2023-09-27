Подоляк: получение Киевом ATACMS и Taurus не изменит ситуацию на поле боя
«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это всё равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что власти Германии не желают передавать Украине крылатые ракеты Taurus из-за того, что они устарели и нуждаются в модернизации.
Также глава МИД Германии Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках Taurus Вооружённым силам Украины.