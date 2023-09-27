Посол России Антонов: журналисты NYT не побоялись заявить, что Украина лжёт
- РИА Новости
Об этом Антонов написал в статье для издания Newsweek.
Посол подчеркнул, что беспристрастность американской журналистки в настоящий момент — спорный вопрос.
«На этом фоне материал группы исследователей из издания The New York Times относительно трагедии в Константиновке выглядит просто геройством. По сути журналисты не побоялись открыто заявить: (Владимир. — RT) Зеленский лгун», — говорится в публикации.
Антонов выразил надежду, что примеру этой газеты последуют и другие американские СМИ. Он подчеркнул, что журналистам из США следует провести расследование инсценировок в Буче, а также терактов на «Северных потоках».
Ранее журналисты The New York Times провели собственное расследование удара по городскому рынку в Константиновке и пришли к выводу, что по региону ударила украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук».
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН по Украине заявил, что из видео с ударом по Константиновке следует, что ракета была выпущена с позиций ВСУ.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать ракетный удар по Константиновке.
Днём 6 сентября на центральном рынке в подконтрольной киевскому режиму Константиновке прогремел взрыв. Украинские власти и СМИ безосновательно обвинили Россию в обстреле мирного населения.
Однако, как отмечают эксперты, при детальном рассмотрении видео прилёта с камер наблюдения можно заметить, что ракеты летели с западной части города — со стороны позиций ВСУ.
Подробнее — в материале корреспондента RT Чея Боуза.