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Посол России Антонов: журналисты NYT не побоялись заявить, что Украина лжёт

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что журналисты газеты The New York Times не побоялись открыто заявить, что власти Украины лгут, опубликовав расследование о ракетном ударе по рынку в Константиновке в подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики.
Посол России Антонов: журналисты NYT не побоялись заявить, что Украина лжёт
  • РИА Новости

Об этом Антонов написал в статье для издания Newsweek.

Посол подчеркнул, что беспристрастность американской журналистки в настоящий момент — спорный вопрос.

«На этом фоне материал группы исследователей из издания The New York Times относительно трагедии в Константиновке выглядит просто геройством. По сути журналисты не побоялись открыто заявить: (Владимир. — RT) Зеленский лгун», — говорится в публикации.

Антонов выразил надежду, что примеру этой газеты последуют и другие американские СМИ. Он подчеркнул, что журналистам из США следует провести расследование инсценировок в Буче, а также терактов на «Северных потоках».

Ранее журналисты The New York Times провели собственное расследование удара по городскому рынку в Константиновке и пришли к выводу, что по региону ударила украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук».

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН по Украине заявил, что из видео с ударом по Константиновке следует, что ракета была выпущена с позиций ВСУ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать ракетный удар по Константиновке.

Днём 6 сентября на центральном рынке в подконтрольной киевскому режиму Константиновке прогремел взрыв. Украинские власти и СМИ безосновательно обвинили Россию в обстреле мирного населения.

Однако, как отмечают эксперты, при детальном рассмотрении видео прилёта с камер наблюдения можно заметить, что ракеты летели с западной части города — со стороны позиций ВСУ.

Подробнее — в материале корреспондента RT Чея Боуза.

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