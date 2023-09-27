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Израильский историк: на Украине появляются новые элементы национал-социализма

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На Украине новые элементы национал-социализма появляются день за днём, заявил RT израильский историк Гидеон Грайф.
Израильский историк: на Украине появляются новые элементы национал-социализма
  • РИА Новости

«Когда я слышу сейчас новости о происходящем в Виннице, в Киеве, в других местах на Украине, первое, что мне приходит в голову, — это холокост и то, что случилось с теми ни в чём не повинными евреями, которые были жестоко убиты немцами и украинцами», — сказал он.

Как историк, Грайф уверен, что «без значительной помощи украинцев масштаб массовых убийств евреев во время холокоста никогда бы не достиг таких больших, ужасающих цифр».

Также историк назвал пятном позора для Канады и Украины чествование украинского эсэсовца Ярослава Гуньки в канадском парламенте 22 сентября. Он убеждён, что «убийцу невозможно выставить святым».

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