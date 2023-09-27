Израильский историк Гидеон Грайф в интервью RT назвал пятном позора для Канады и Украины чествование украинского эсэсовца Ярослава Гуньки в канадском парламенте 22 сентября. Он убеждён, что «убийцу невозможно выставить святым».

Грайф не сомневается в том, что руководство Канады изначально знало, кто такой Ярослав Гунька.

Историк напомнил, что многие другие украинцы были пособниками нацистской Германии, работая в таких лагерях смерти, как Белжец, Треблинка, Майданек, и совершая там самые ужасающие преступления.

«Так что нам известно, кем они были. Поэтому понятно, что господину Трюдо неловко признавать, что он встречался с таким преступником. Это абсолютно неполиткорректно. Полагаю, он этого стыдится. И ему действительно должно быть стыдно», — сказал он.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского нациста.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.

В МИД России после этого заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.