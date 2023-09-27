Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия может показать миру горящие Abrams

Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия сможет показать миру горящие танки Abrams, произведённые США.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, в случае вывода танков Abrams в зону боевых действий российские военные смогут уничтожить эти боевые машины.

«Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков?» — заявил Риттер.

Он также считает, что американские власти глупы, раз дают России такую возможность.

Ранее издание Military Watch Magazine написало, что танки Abrams не смогут прослужить долго из-за широко применяющихся ВС России артиллерии и мин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские танки Abrams, прибывающие на Украину, будут гореть так же, как и остальная техника ВСУ.