Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия может показать миру горящие Abrams
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, в случае вывода танков Abrams в зону боевых действий российские военные смогут уничтожить эти боевые машины.
«Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков?» — заявил Риттер.
Он также считает, что американские власти глупы, раз дают России такую возможность.
Ранее издание Military Watch Magazine написало, что танки Abrams не смогут прослужить долго из-за широко применяющихся ВС России артиллерии и мин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские танки Abrams, прибывающие на Украину, будут гореть так же, как и остальная техника ВСУ.