Против лётчика-предателя Кузьминова просят возбудить ещё одно дело
- РИА Новости
Как узнал RT, в военную полицию Минобороны России обратился Сергей, отец погибшего бортового техника Никиты Кирьянова.
Сергей пояснил, что ему важно, чтобы Кузьминова привлекли к ответственности за смерть его сына.
«С юридической точки зрения я могу просить привлечь его только по этой статье, а не по статье о намеренном убийстве», — сказал мужчина.
Кроме того, так родные Кирьянова смогут узнать о точных обстоятельствах его гибели: документы по делу об угоне вертолёта засекречены, расследование ведёт ФСБ.
Отец погибшего рассказал, что ездил в Ростовскую область на опознание сына. По его словам, визуально узнать Никиту было очень тяжело.
«Как своего ребёнка опознать, когда там нет лица практически… Но были пытки или нет, я точно не знаю. Возможно, такое произошло оттого, что тело больше месяца пролежало в тепле», — сказал он.
Ранее RT поговорил с родственником 35-летнего Хушбахта Турсунова — одного из двух российских военных, погибших из-за лётчика-предателя Максима Кузьминова.
Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».