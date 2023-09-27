Guardian: Украина просит ракеты большой дальности против России, Ирана и Сирии

Власти Украины попросили у западных стран ракеты большой дальности для ударов по территории России, Ирана и Сирии, пишет газета The Guardian со ссылкой на документ украинского правительства, предоставленный странам G7 летом.

Как пишет газета, в документе Украина утверждает, что на российских, иранских и сирийских заводах якобы производят дроны для использования в специальной военной операции.

Россия и Иран подобные заявления не раз опровергали.

«Среди предложений к действиям со стороны союзников... ракетные удары по фабрикам по производству дронов в Иране, Сирии, а также по потенциальному производственному объекту в России», — говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон принял решение передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS ещё до приезда Владимира Зеленского в США, однако не стал делать публичных заявлений.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев будет использовать ракеты ATACMS в террористических целях — для обстрела гражданской инфраструктуры в Донбассе и Крыму.