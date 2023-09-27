Песков заявил, что ему неизвестно о задержании бизнесмена Варданяна в Карабахе
- РИА Новости
Песков отметил, что не располагает такой информацией и «ничего не может сказать на этот счёт».
Ранее сообщалось, что бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна задержала азербайджанская сторона при попытке выехать из Карабаха.
1 сентября 2022 года Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.