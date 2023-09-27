Депутат Водолацкий осудил идею заменить название Калининград на Кёнигсберг

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал предложение депутатов парламента Эстонии отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кёнигсбергом.

«Депутатам ЕС и вновь к ним присоединившимся бывшим советским республикам неймётся для того, чтобы показать Старой Европе, что они такие же русофобы, как и Польша, Франция, Германия, и хотят в этом общем ряду занимать первые места», — объяснил Водолацкий.

По мнению депутата, от Эстонии, Латвии, Литвы идёт больше всего негатива и грязи в отношении России и русскоязычного населения, которое там живёт.

«Там идёт дискриминация и геноцид русского народа, ну а теперь они решили добраться и до нашего Калининграда. Если им делать нечего, они могут всё что угодно говорить и предлагать. Могут предложить вернуть Польшу и Финляндию в состав России, как преемника Российской империи, мы не будем возражать», — заключил он.

Ранее депутаты парламента Эстонии предложили отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кёнигсбергом.

По мнению председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, от использования названия Калининград в эстонском языке следует отказаться и вместо него «следует использовать историческое название Кёнигсберг».