ВС России поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Речь идёт о 127-й, 128-й и 129-й бригадах теробороны ВСУ в районах Полтавки, Зелёного Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы.
Кроме того, были поражены 79-я десантно-штурмовая бригада в Новомихайловке и 72-я механизированная бригада в районе Константиновки.
Ранее ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.
Также российские бойцы рассказали RT об уничтожении ВСУ в районе Пятихаток.