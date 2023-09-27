Авиация и артиллерия группировки российских войск «Восток» поразили пункты временной дислокации пяти бригад ВСУ на Южно—Донецком направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Речь идёт о 127-й, 128-й и 129-й бригадах теробороны ВСУ в районах Полтавки, Зелёного Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы.

Кроме того, были поражены 79-я десантно-штурмовая бригада в Новомихайловке и 72-я механизированная бригада в районе Константиновки.

Ранее ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.

Также российские бойцы рассказали RT об уничтожении ВСУ в районе Пятихаток.