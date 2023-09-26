Бойцы ВС России рассказали военкору RT Станиславу Обищенко, что уничтожают украинских военных, которые малыми группами двигаются в Пятихатках.

Отмечается, что за 3,5 месяца «наступления» ВСУ никак не могут взять 16 домов в Пятихатках.

Здесь и в районе села Работино их перемалывают из гаубиц Д-20 российские артиллеристы — мобилизованные и добровольцы из Северной Осетии и Москвы. Основные цели для ударов — опорники противника, склады с боеприпасами и личный состав.

По словам бойцов, раньше украинские военные пытались штурмовать наши позиции, но сейчас они передвигаются только малыми группами, по которым ВС России сразу же отрабатывают.

«Они пытаются выдвинуться, понимают, что это очень больно, это большие потери, потому что (у нас. — RT) концентрация артиллерии, количество снарядов настолько большое, что желание (у них. — RT) отпадает», — отметил военный с позывным Борода.

Ранее российский штурмовик с позывным Ангел сообщил военкору RT Владу Андрице об использовании ВСУ кассетных боеприпасов и фосфора в районе посёлка Курдюмовка.