Российский штурмовик с позывным Ангел сообщил военному корреспонденту RT Владу Андрице об использовании ВСУ кассетных боеприпасов и фосфора в районе посёлка Курдюмовка недалеко от Артёмовска в ДНР.

Курдюмовка находится на одной параллели с Андреевкой и Клещеевкой, где сейчас идут тяжёлые бои. До позиций ВСУ от места, где работает военкор RT, меньше 500 м.

Оборону здесь держат в том числе бойцы спецназа «Ахмат».

«Каждое утро весёлое: начинается с бухов-бахов. Очень много камикадзе — каждые пять минут вылетают, прилетают», — рассказал штурмовик Ангел.

По его словам, украинские военные применяют также кассетные боеприпасы, фосфор, «химию какую-то», что наносит вред здоровью военнослужащих.

В конце августа начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС России сообщил, что украинские военные применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении.