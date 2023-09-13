Узнать больше

Российский штурмовик сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов и фосфора

Короткая ссылка
Российский штурмовик с позывным Ангел сообщил военному корреспонденту RT Владу Андрице об использовании ВСУ кассетных боеприпасов и фосфора в районе посёлка Курдюмовка недалеко от Артёмовска в ДНР.
Российский штурмовик сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов и фосфора
  • РИА Новости

Курдюмовка находится на одной параллели с Андреевкой и Клещеевкой, где сейчас идут тяжёлые бои. До позиций ВСУ от места, где работает военкор RT, меньше 500 м. 

Оборону здесь держат в том числе бойцы спецназа «Ахмат».

«Каждое утро весёлое: начинается с бухов-бахов. Очень много камикадзе — каждые пять минут вылетают, прилетают», — рассказал штурмовик Ангел. 

По его словам, украинские военные применяют также кассетные боеприпасы, фосфор, «химию какую-то», что наносит вред здоровью военнослужащих.

В конце августа начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС России сообщил, что украинские военные применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить