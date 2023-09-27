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РИА Новости: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

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Украинские войска вечером 26 сентября предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, она была успешно отражена.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал боец добровольческого подразделения «Барс», входящего в бригаду «Царские волки».

«Накат пошёл часов в 18, ВСУ начали накидывать из миномётов, зажигать минные поля», — говорится в сообщении.

По словам бойца, попытка удара ВСУ была успешно отбита.

Отмечается, что по войскам ВСУ ударили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ракетной системы залпового огня «Град».

Ранее сообщалось, что ВС России отразили две атаки ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.

На Донецком направлении было отражено девять атак ВСУ.

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