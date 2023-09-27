РИА Новости: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска вечером 26 сентября предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, она была успешно отражена.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал боец добровольческого подразделения «Барс», входящего в бригаду «Царские волки».

«Накат пошёл часов в 18, ВСУ начали накидывать из миномётов, зажигать минные поля», — говорится в сообщении.

По словам бойца, попытка удара ВСУ была успешно отбита.

Отмечается, что по войскам ВСУ ударили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ракетной системы залпового огня «Град».

Ранее сообщалось, что ВС России отразили две атаки ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.

На Донецком направлении было отражено девять атак ВСУ.