РИА Новости: ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал боец добровольческого подразделения «Барс», входящего в бригаду «Царские волки».
«Накат пошёл часов в 18, ВСУ начали накидывать из миномётов, зажигать минные поля», — говорится в сообщении.
По словам бойца, попытка удара ВСУ была успешно отбита.
Отмечается, что по войскам ВСУ ударили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ракетной системы залпового огня «Град».
Ранее сообщалось, что ВС России отразили две атаки ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.
На Донецком направлении было отражено девять атак ВСУ.