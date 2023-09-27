CNR: Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Киев зимой

Обозреватель Национального радио Китая CNR Сун Бо выразил мнение, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Украину зимой.

По его словам, Москва может увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре противника осенью и зимой.

Также Бо отметил, что Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы.

«Шаги, предпринятые Россией, нацелены на усиление нажима на ПВО противника», — говорится в публикации.

Ранее Су-34 поразили бомбами пункты управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении.

Кроме того, в «Ростехе» рассказали об увеличении объёма выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Также обозреватель Al Arabiya Эмиль Амин заявил, что поражение России в конфликте с Украиной невозможно.