Узнать больше

CNR: Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Киев зимой

Короткая ссылка
Обозреватель Национального радио Китая CNR Сун Бо выразил мнение, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Украину зимой.

По его словам, Москва может увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре противника осенью и зимой.

Также Бо отметил, что Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы.

«Шаги, предпринятые Россией, нацелены на усиление нажима на ПВО противника», — говорится в публикации.

Ранее Су-34 поразили бомбами пункты управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении.

Кроме того, в «Ростехе» рассказали об увеличении объёма выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Также обозреватель Al Arabiya Эмиль Амин заявил, что поражение России в конфликте с Украиной невозможно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить