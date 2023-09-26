Сальдо: Киев насильно эвакуирует людей из подконтрольной части Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев начал насильственную эвакуацию людей из подконтрольной ему части региона.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населённого пункта подконтрольной Киеву части региона», — написал он.

По его словам, этим занимаются сотрудники киевской спецслужбы СБУ при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева «националистического батальона «Цунами».

«Сейчас, чтобы заставить херсонцев бросить свои дома, национал-террористы их запугивают: бросают в подъезды, во дворы или на крыши ручные гранаты, взрывные устройства с беспилотников, насильственно отбирают у родителей детей и увозят их», — отметил он.

Сальдо указал, что «гражданских сгоняют на пункты сбора, а потом перевозят в фильтрационные лагеря в районе Николаева». Он добавил, что всех мужчин сразу изолируют и партиями направляют в николаевские военные комиссариаты «для дальнейшей отправки на убой в зону боевых действий».

«Своих семей большинство из них больше не увидит», — заключил он.

Ранее внештатный советник губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.