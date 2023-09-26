Sputnik: движение машин из Карабаха в Армению остановили для эвакуации раненых

Движение машин, следующих из Нагорного Карабаха в Армению, временно остановлено для проезда автомобилей скорой помощи, которые перевозят пострадавших при взрыве вблизи топлива трассы Степанакерт — Аскеран.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Сейчас из Нагорного Карабаха выезжают лишь кареты скорой помощи и автомобили, перевозящие раненных в результате боёв, а также пострадавших от взрыва на складе топлива в Аскеранском районе», — пишет агентство.

Как стало известно ранее, российские миротворцы в Карабахе помогают эвакуировать санитарной авиацией пострадавших после взрыва топлива жителей.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

Агентство Armenpress со ссылкой на власти региона сообщило, что 20 человек, пострадавших из-за взрыва, скончались в больницах.