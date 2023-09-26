В Латвии допустили возможность полного закрытия границы с Россией и Белоруссией
- AFP
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Об этом говорится на сайте латвийского лидера.
Отмечается, что вопрос границы Ринкевич затронул в ходе обсуждения гибридных атак.
«Ринкевич выразил позицию, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов», — отмечается в сообщении.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Латвия официально уведомила белорусскую сторону о закрытии перехода «Силене» на границе с 20:00.