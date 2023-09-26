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В Латвии допустили возможность полного закрытия границы с Россией и Белоруссией

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил о возможности полного закрытия границы с Россией и Белоруссией в случае массового притока мигрантов.
В Латвии допустили возможность полного закрытия границы с Россией и Белоруссией
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

Об этом говорится на сайте латвийского лидера.

Отмечается, что вопрос границы Ринкевич затронул в ходе обсуждения гибридных атак.

«Ринкевич выразил позицию, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов», — отмечается в сообщении.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Латвия официально уведомила белорусскую сторону о закрытии перехода «Силене» на границе с 20:00.

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