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Погранкомитет Белоруссии: очередь из фур в Латвию выросла после закрытия КПП

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Пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии заявила, что очередь из фур в Латвию выросла втрое после закрытия латвийской стороной КПП «Силене».
Погранкомитет Белоруссии: очередь из фур в Латвию выросла после закрытия КПП
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«После закрытия «Силене» очередь фур на въезд в Латвию увеличилась. Закрытие пункта пропуска «Силене» (сопредельный белорусский — «Урбаны») привело к росту очередей транспорта не только перед единственным функционирующим латвийским погранпереходом «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), но и на литовском направлении», — говорится в Telegram белорусского ведомства.

Согласно инфографике, опубликованной госпогранкомитетом, за сутки число грузовых авто в очередях в Латвию выросло с 30 до 90.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Латвия официально уведомила белорусскую сторону о закрытии перехода «Силене» на границе с 20:00.

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