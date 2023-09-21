Погранкомитет Белоруссии: очередь из фур в Латвию выросла после закрытия КПП
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«После закрытия «Силене» очередь фур на въезд в Латвию увеличилась. Закрытие пункта пропуска «Силене» (сопредельный белорусский — «Урбаны») привело к росту очередей транспорта не только перед единственным функционирующим латвийским погранпереходом «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), но и на литовском направлении», — говорится в Telegram белорусского ведомства.
Согласно инфографике, опубликованной госпогранкомитетом, за сутки число грузовых авто в очередях в Латвию выросло с 30 до 90.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Латвия официально уведомила белорусскую сторону о закрытии перехода «Силене» на границе с 20:00.