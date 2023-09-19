Латвия официально уведомила Белоруссию о закрытии перехода «Силене» на границе

Погранкомитет Белоруссии заявил, что Латвия официально уведомила белорусскую сторону о закрытии перехода «Силене» на границе с 20:00.

Об этом белорусское ведомство написало в своём Telegram.

«По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября функционирование погранперехода «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны») будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — «Силене».