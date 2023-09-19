Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией

Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — «Силене».

Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на указ правительства.

«Приостановлена работа пункта пропуска «Силене» на латвийско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры приняты в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству в связи с нелегальной миграцией.

Ранее сообщалось, что власти Литвы намерены построить забор на границе с Белоруссией даже по болотам.