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Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией

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Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — «Силене».
Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на указ правительства.

«Приостановлена работа пункта пропуска «Силене» на латвийско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры приняты в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству в связи с нелегальной миграцией.

Ранее сообщалось, что власти Литвы намерены построить забор на границе с Белоруссией даже по болотам.

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