Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией
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Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на указ правительства.
«Приостановлена работа пункта пропуска «Силене» на латвийско-белорусской границе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры приняты в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству в связи с нелегальной миграцией.
Ранее сообщалось, что власти Литвы намерены построить забор на границе с Белоруссией даже по болотам.