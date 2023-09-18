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Власти Литвы намерены построить забор на границе с Белоруссией даже по болотам

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Литва собирается построить забор на границе с Белоруссией даже по болотам.
Власти Литвы намерены построить забор на границе с Белоруссией даже по болотам
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Widak/NurPhoto

Об этом заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.

«Я проведу переговоры с Министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность создания физической инфраструктуры на болотистых охраняемых территориях», — приводит её слова Sputnik Литва.

Билотайте отметила, что после возведения основного физического заграждения осталась колючая проволока.

Ранее заместитель литовского министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс заявил, что гражданам Белоруссии, которые проживают в Литве, будут выдавать специальные паспорта иностранца от литовского правительства.

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