Власти Литвы намерены построить забор на границе с Белоруссией даже по болотам

Литва собирается построить забор на границе с Белоруссией даже по болотам.

Об этом заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.

«Я проведу переговоры с Министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность создания физической инфраструктуры на болотистых охраняемых территориях», — приводит её слова Sputnik Литва.

Билотайте отметила, что после возведения основного физического заграждения осталась колючая проволока.

Ранее заместитель литовского министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс заявил, что гражданам Белоруссии, которые проживают в Литве, будут выдавать специальные паспорта иностранца от литовского правительства.