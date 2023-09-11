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Проживающим в Литве гражданам Белоруссии будут выдавать специальные паспорта

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Заместитель литовского министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс заявил, что гражданам Белоруссии, которые проживают в Литве, будут выдавать специальные паспорта иностранца от литовского правительства.
Проживающим в Литве гражданам Белоруссии будут выдавать специальные паспорта
  • РИА Новости

Его слова приводит издание Associated Press.

Как уточнил Абрамавичюс, такие документы власти намерены выдавать белорусским гражданам, которые имеет право проживать в Литве, но у которых нет паспорта или соответствующего документа.

«Паспорт иностранца действителен более одного года, но, возможно, этот срок мог бы стать больше, если парламент продлит его», — сказал он.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва, Польша выработали механизм закрытия границы с Белоруссией в случае критической ситуации.

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