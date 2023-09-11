Проживающим в Литве гражданам Белоруссии будут выдавать специальные паспорта
- РИА Новости
Его слова приводит издание Associated Press.
Как уточнил Абрамавичюс, такие документы власти намерены выдавать белорусским гражданам, которые имеет право проживать в Литве, но у которых нет паспорта или соответствующего документа.
«Паспорт иностранца действителен более одного года, но, возможно, этот срок мог бы стать больше, если парламент продлит его», — сказал он.
Ранее стало известно, что Латвия, Литва, Польша выработали механизм закрытия границы с Белоруссией в случае критической ситуации.