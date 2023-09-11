Проживающим в Литве гражданам Белоруссии будут выдавать специальные паспорта

Заместитель литовского министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс заявил, что гражданам Белоруссии, которые проживают в Литве, будут выдавать специальные паспорта иностранца от литовского правительства.

Его слова приводит издание Associated Press.

Как уточнил Абрамавичюс, такие документы власти намерены выдавать белорусским гражданам, которые имеет право проживать в Литве, но у которых нет паспорта или соответствующего документа.

«Паспорт иностранца действителен более одного года, но, возможно, этот срок мог бы стать больше, если парламент продлит его», — сказал он.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва, Польша выработали механизм закрытия границы с Белоруссией в случае критической ситуации.