Патрушев: Украине не позволят заключить мир

Украине не позволят пойти на заключение мира, урегулирование украинского конфликта на данный момент не просматривается, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать её в качестве орудия против России», — приводит «Российская газета» слова Патрушева на российско-египетских консультациях по безопасности.

По его словам, на сегодняшний день перспективы урегулирования не просматриваются.

Он выразил египетской стороне благодарность за взвешенную позицию по украинскому конфликту.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны не желают всерьёз демонстрировать понимание украинского кризиса, поэтому если они хотят решить вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя.