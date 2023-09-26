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Песков: любая миссия в Карабахе может быть только с согласия Баку

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Азербайджана.
Песков: любая миссия в Карабахе может быть только с согласия Баку
  • РИА Новости

«Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны», — сказал он.

Песков добавил, что российская сторона продолжает контакты с Ереваном, Баку и с этническими армянами Карабаха.

22 сентября глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании СБ ООН призвал организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер заявил, что Вашингтон собирается организовать международную миссию по Нагорному Карабаху, которая будет следить за соблюдением прав местного населения

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