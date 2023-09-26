Песков: любая миссия в Карабахе может быть только с согласия Баку
- РИА Новости
«Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны», — сказал он.
Песков добавил, что российская сторона продолжает контакты с Ереваном, Баку и с этническими армянами Карабаха.
22 сентября глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании СБ ООН призвал организацию направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе.
Официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер заявил, что Вашингтон собирается организовать международную миссию по Нагорному Карабаху, которая будет следить за соблюдением прав местного населения.