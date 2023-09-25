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В Госдепе заявили, что США намерены создать международную миссию по Карабаху

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Вашингтон собирается организовать международную миссию по Нагорному Карабаху, которая будет следить за соблюдением прав местного населения.
В Госдепе заявили, что США намерены создать международную миссию по Карабаху
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер во время брифинга.

По его словам, США считают необходимым создать миссию, которая гарантирует жителям Карабаха, что Азербайджан будет соблюдать их права и безопасность.

«Мы работаем с нашими союзниками и партнёрами над этим», — добавил Миллер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби.

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