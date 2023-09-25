В Госдепе заявили, что США намерены создать международную миссию по Карабаху

Вашингтон собирается организовать международную миссию по Нагорному Карабаху, которая будет следить за соблюдением прав местного населения.

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер во время брифинга.

По его словам, США считают необходимым создать миссию, которая гарантирует жителям Карабаха, что Азербайджан будет соблюдать их права и безопасность.

«Мы работаем с нашими союзниками и партнёрами над этим», — добавил Миллер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби.