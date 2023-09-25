В Госдепе заявили, что США намерены создать международную миссию по Карабаху
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Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер во время брифинга.
По его словам, США считают необходимым создать миссию, которая гарантирует жителям Карабаха, что Азербайджан будет соблюдать их права и безопасность.
«Мы работаем с нашими союзниками и партнёрами над этим», — добавил Миллер.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби.