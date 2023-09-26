Economist: Украина желает получить аналоги российских крылатых ракет

Украинские власти хотят заполучить крылатые ракеты большой дальности, аналогичные российским «Калибрам» и Х-101, пишет журнал The Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

«Мы хотим получить аналог российских «Калибров» и Х-101», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что скорость, маневренность и скрытность этого оружия затрудняют его перехват.

Источник отметил, что Киев получает от Запада как крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, так и разведданные для их использования.

Газета El País со ссылкой на источники ранее писала, что страны Запада дали зелёный свет украинскому командованию на использование западного оружия для ударов по территории Крыма.