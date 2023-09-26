Economist: Украина желает получить аналоги российских крылатых ракет
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«Мы хотим получить аналог российских «Калибров» и Х-101», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что скорость, маневренность и скрытность этого оружия затрудняют его перехват.
Источник отметил, что Киев получает от Запада как крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, так и разведданные для их использования.
Газета El País со ссылкой на источники ранее писала, что страны Запада дали зелёный свет украинскому командованию на использование западного оружия для ударов по территории Крыма.