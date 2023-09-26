Санду заявила, что граждане Молдавии должны поддерживать европейские ценности

Граждане Молдавии должны поддерживать европейские ценности. Об этом сообщила молдавский президент Майя Санду.

«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала TV8.

Санду добавила, что политикам необходимо показать, что они работают и живут по европейским ценностями.

«Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми», — подытожила президент.

Ранее Санду сообщила, что власти Молдавии не намерены возобновлять прямые рейсы из Кишинёва в Москву.

По словам бывшего президента республики Игоря Додона, власти Молдавии сознательно разрушают отношения с Россией, что наносит непоправимый ущерб экономике страны.