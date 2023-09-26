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Санду заявила, что граждане Молдавии должны поддерживать европейские ценности

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Граждане Молдавии должны поддерживать европейские ценности. Об этом сообщила молдавский президент Майя Санду.
Санду заявила, что граждане Молдавии должны поддерживать европейские ценности
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала TV8.

Санду добавила, что политикам необходимо показать, что они работают и живут по европейским ценностями.

«Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми», — подытожила президент.

Ранее Санду сообщила, что власти Молдавии не намерены возобновлять прямые рейсы из Кишинёва в Москву.

По словам бывшего президента республики Игоря Додона, власти Молдавии сознательно разрушают отношения с Россией, что наносит непоправимый ущерб экономике страны.

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