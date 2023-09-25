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Санду считает рискованным возможное возобновление рейсов из Кишинёва в Москву

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Власти Молдавии не намерены возобновлять прямые рейсы из Кишинёва в Москву, заявила молдавский президент Майя Санду. По её словам, такое решение принято из-за «рисков для безопасности».
Санду считает рискованным возможное возобновление рейсов из Кишинёва в Москву
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Бывший президент республики Игорь Додон ранее заявил, что власти Молдавии сознательно разрушают отношения с Россией, что наносит непоправимый ущерб экономике страны.

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