Санду считает рискованным возможное возобновление рейсов из Кишинёва в Москву
Власти Молдавии не намерены возобновлять прямые рейсы из Кишинёва в Москву, заявила молдавский президент Майя Санду. По её словам, такое решение принято из-за «рисков для безопасности».
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Бывший президент республики Игорь Додон ранее заявил, что власти Молдавии сознательно разрушают отношения с Россией, что наносит непоправимый ущерб экономике страны.
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