Вооружённые формирования Карабаха продолжают сдавать оружие и военную технику

Вооружённые формирования Нагорного Карабаха продолжают сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.

«На 25 сентября сдано: восемь единиц бронетехники, 37 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, более 3200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 435 тыс. боеприпасов», — сообщило Министерство обороны России.

Также российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

Как ранее сообщил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, военнослужащие из населения Нагорного Карабаха, добровольно сложившие оружие во время операции Азербайджана, свободны.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.