Безрассудные действия украинской армии являются единственной угрозой для Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Единственный реальный источник угроз для станции и её работников — это безрассудные действия киевских вооружённых формирований», — приводит РИА Новости слова Лихачёва на генеральной конференции МАГАТЭ.

Он отметил, что вывод сделан с учётом более чем года работы инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябко заявил, что российская сторона ждёт от МАГАТЭ более внятной позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС.