Гутерреш заявил о намерении ООН помогать в ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что всемирная организация намерена сделать всё возможное для безопасной ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Об этом говорится в послании, оглашённом его представителем на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

«ООН сделает всё возможное, чтобы обеспечить безопасную ротацию экспертов на ЗАЭС и других объектах на Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябко заявил, что российская сторона ждёт от МАГАТЭ более внятной позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС.