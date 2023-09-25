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Гутерреш заявил о намерении ООН помогать в ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что всемирная организация намерена сделать всё возможное для безопасной ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Гутерреш заявил о намерении ООН помогать в ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в послании, оглашённом его представителем на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

«ООН сделает всё возможное, чтобы обеспечить безопасную ротацию экспертов на ЗАЭС и других объектах на Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябко заявил, что российская сторона ждёт от МАГАТЭ более внятной позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

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