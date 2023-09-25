Песков: российские миротворцы в Карабахе проявляют героизм
- AP
«Мы категорически не согласны с попытками возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции», — сказал Песков.
По его словам, упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может.
Он отметил, что российская сторона никогда не согласится с такими упрёками.
Ранее Минобороны России заявило, что миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. мирных жителей.