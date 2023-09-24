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В Армении заявили, что из Карабаха в страну прибыли 1050 человек

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Количество вынужденных переселенцев, которые въехали на территорию Армении из Нагорного Карабаха, составило 1050 человек.

Об этом заявило армянское правительство.

Отмечается, что соответствующие данные приводятся по состоянию на 22:00 (21:00 мск. — RT).

«Обобщены данные 770 человек. 410 человек захотели переехать в определённые ими места жительства, а 360 было выделено место жительства, предложенное правительством», — передаёт ТАСС информацию властей.

Ранее Минобороны России заявило, что миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. мирных жителей.

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