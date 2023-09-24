В Армении заявили, что из Карабаха в страну прибыли 1050 человек
Об этом заявило армянское правительство.
Отмечается, что соответствующие данные приводятся по состоянию на 22:00 (21:00 мск. — RT).
«Обобщены данные 770 человек. 410 человек захотели переехать в определённые ими места жительства, а 360 было выделено место жительства, предложенное правительством», — передаёт ТАСС информацию властей.
Ранее Минобороны России заявило, что миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. мирных жителей.