В Армении заявили, что из Карабаха в страну прибыли 1050 человек

Количество вынужденных переселенцев, которые въехали на территорию Армении из Нагорного Карабаха, составило 1050 человек.

Об этом заявило армянское правительство.

Отмечается, что соответствующие данные приводятся по состоянию на 22:00 (21:00 мск. — RT).

«Обобщены данные 770 человек. 410 человек захотели переехать в определённые ими места жительства, а 360 было выделено место жительства, предложенное правительством», — передаёт ТАСС информацию властей.

Ранее Минобороны России заявило, что миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. мирных жителей.