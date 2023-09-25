Trend: встреча делегаций Азербайджана и армян Карабаха стартовала в Ходжалы

Встреча делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха стартовала в Ходжалы.

Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.

Отмечается, что центральные власти Азербайджана на встрече представляет ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамин Мамедов.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретятся в Брюсселе 26 сентября, чтобы подготовить переговоры лидеров двух стран.