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Trend: встреча делегаций Азербайджана и армян Карабаха стартовала в Ходжалы

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Встреча делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха стартовала в Ходжалы.
Trend: встреча делегаций Азербайджана и армян Карабаха стартовала в Ходжалы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.

Отмечается, что центральные власти Азербайджана на встрече представляет ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамин Мамедов.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретятся в Брюсселе 26 сентября, чтобы подготовить переговоры лидеров двух стран.

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