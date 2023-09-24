Представители Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 26 сентября
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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совбеза.
Сообщается, что помимо этого Григорян встретится в Брюсселе с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, председателя Евросовета Шарля Мишеля.
Как пишет ТАСС, стороны будут готовиться к встрече лидеров, которая пройдёт 5 октября в испанском городе Гранада.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Шольцем и госсекретарём США Энтони Блинкеном.