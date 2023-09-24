Представители Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе 26 сентября

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретятся в Брюсселе 26 сентября, чтобы подготовить переговоры лидеров двух стран.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совбеза.

Сообщается, что помимо этого Григорян встретится в Брюсселе с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Как пишет ТАСС, стороны будут готовиться к встрече лидеров, которая пройдёт 5 октября в испанском городе Гранада.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Шольцем и госсекретарём США Энтони Блинкеном.