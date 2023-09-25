Рогов сообщил об освобождении Орехово-Васильевки на Донецком направлении
- РИА Новости
«На северном фланге Артёмовского направления русские воины выбили боевиков ВСУ из н. п. Орехово-Василевка», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, украинские военные не ожидали штурма и бежали из посёлка.
Он добавил, что это улучшает тактические позиции ВС России на данном направлении.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на Артёмовском направлении в настоящий момент остаётся горячей.
20 сентября он сообщал, что российские подразделения закрепились на высотах на севере Клещеевки.