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Рогов сообщил об освобождении Орехово-Васильевки на Донецком направлении

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ВС России заняли населённый пункт Орехово-Васильевка в районе Артёмовска на Донецком направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил об освобождении Орехово-Васильевки на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На северном фланге Артёмовского направления русские воины выбили боевиков ВСУ из н. п. Орехово-Василевка», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, украинские военные не ожидали штурма и бежали из посёлка.

Он добавил, что это улучшает тактические позиции ВС России на данном направлении.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на Артёмовском направлении в настоящий момент остаётся горячей.

20 сентября он сообщал, что российские подразделения закрепились на высотах на севере Клещеевки.

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