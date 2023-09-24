Экс-аналитик ЦРУ: ВС России уничтожат комплексы ATACMS до их появления на фронте

Российские военные уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые Соединённые Штаты намерены передать Киеву, ещё до их появления на передовой. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его данным, эти комплексы не изменят ситуации на фронте, дальность полёта ATACMS составляет до 300 км.

«Эти ракеты могут бить глубоко по российской территории только в том случае, если подойдут поближе к линии фронта», — сказал Джонсон в эфире канала Dialogue Works на YouTube.

Аналитик отметил, что при приближении к линии фронта эти системы станут уязвимее и будут уничтожены российскими БПЛА.

Как ранее сообщал телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц, президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

По данным издания Politico, передача Киеву ATACMS не окажет серьёзного влияния на боевые действия.