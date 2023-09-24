Узнать больше

Экс-аналитик ЦРУ: ВС России уничтожат комплексы ATACMS до их появления на фронте

Короткая ссылка
Российские военные уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые Соединённые Штаты намерены передать Киеву, ещё до их появления на передовой. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ: ВС России уничтожат комплексы ATACMS до их появления на фронте
  • РИА Новости

По его данным, эти комплексы не изменят ситуации на фронте, дальность полёта ATACMS составляет до 300 км.

«Эти ракеты могут бить глубоко по российской территории только в том случае, если подойдут поближе к линии фронта», — сказал Джонсон в эфире канала Dialogue Works на YouTube.

Аналитик отметил, что при приближении к линии фронта эти системы станут уязвимее и будут уничтожены российскими БПЛА.

Как ранее сообщал телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц, президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

По данным издания Politico, передача Киеву ATACMS не окажет серьёзного влияния на боевые действия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить