Режим Владимира Зеленского, вероятно, может пасть ещё до поражения украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Мы сейчас наблюдаем то, что, вполне вероятно, режим Зеленского падёт до того, как будут разгромлены ВСУ», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler.

По его словам, в таком случае к власти могут прийти как сторонники продолжения конфликта, так и те, кто хочет закончить противостояние.

Он отметил, что условия окончания конфликта продиктует Россия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.