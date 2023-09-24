Экс-разведчик Риттер: режим Зеленского может пасть до разгрома ВСУ
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
«Мы сейчас наблюдаем то, что, вполне вероятно, режим Зеленского падёт до того, как будут разгромлены ВСУ», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler.
По его словам, в таком случае к власти могут прийти как сторонники продолжения конфликта, так и те, кто хочет закончить противостояние.
Он отметил, что условия окончания конфликта продиктует Россия.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.