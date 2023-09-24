Депутат Ивлев назвал призыв Киева выехать жителям из Крыма проявлением депрессии
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, киевские власти готовятся к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части Вооружённых сил Украины «позорно бежали» из Крыма, как Мазепа из-под Полтавы.
«Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте», — подчеркнул Ивлев.
Отмечается, что ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала «украинцев» по возможности покинуть полуостров и переждать «деоккупацию» на подконтрольной Киеву территории или в третьих странах.
19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые силовые попытки ВСУ посягнуть на Крым получат незамедлительный и жёсткий ответ России.
В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.