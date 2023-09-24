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Депутат Ивлев назвал призыв Киева выехать жителям из Крыма проявлением депрессии

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Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев назвал призыв Киева к крымчанам покинуть полуостров на период «деоккупации» проявлением депрессии от провала на поле боевых действий.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, киевские власти готовятся к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части Вооружённых сил Украины «позорно бежали» из Крыма, как Мазепа из-под Полтавы.

«Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте», — подчеркнул Ивлев.

Отмечается, что ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала «украинцев» по возможности покинуть полуостров и переждать «деоккупацию» на подконтрольной Киеву территории или в третьих странах.

19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые силовые попытки ВСУ посягнуть на Крым получат незамедлительный и жёсткий ответ России.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. 

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