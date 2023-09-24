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Asia Times: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ

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Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен выразил мнение, что НАТО может отправить свой контингент на украинскую территорию из-за неудач ВСУ в конфликте с ВС России.

Об этом он написал в материале для Asia Times.

По его словам, российская сторона справедливо считает, что она противостоит альянсу, а Киев при этом выступает своего рода посредником.

В данный момент всё дошло до точки, когда этот посредник «терпит поражение» и сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта свои войска, считает Брайен.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны не желают всерьёз демонстрировать понимание украинского кризиса, поэтому если они хотят решить вопрос на боле боя, значит, будет на поле боя.

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что помощь НАТО украинским войскам может считаться актом агрессии против российской стороны.

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