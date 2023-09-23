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Экс-разведчик Риттер рассказал о последствиях поставок ракет ATACMS на Украину

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Российские войска уничтожат критическую инфраструктуру Украины, если украинская армия получит американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Экс-разведчик Риттер рассказал о последствиях поставок ракет ATACMS на Украину
  • Gettyimages.ru

Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, список важных целей на Украине, которые необходимо будет поразить российской армии, значительно расширится.

«ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведёт к тому, что Россия нанесёт удар по критической инфраструктуре страны», — заявил он.

Риттер не раз отмечал, что средства радиоэлектронной борьбы ВС России смогут подавить системы наведения ATACMS в случае их поставок ВСУ.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтону пока нечего сообщить о возможности передачи украинской армии дальнобойных ракет.

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