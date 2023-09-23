В офисе оппозиционной партии «Шанс» в Кишинёве правоохранители искали бомбу

В офисе оппозиционной партии «Шанс» в Кишинёве сотрудники правоохранительных органов Молдавии искали бомбу.

Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

«По совпадению, в студии, где кандидаты партии делали фотосессию (другое здание) для предвыборной агитации, в этот же момент прошли обыски. Полицейские после обысков отказываются давать комментарии журналистам», — пишет агентство.

Ранее представитель пресс-службы политсилы «Возрождение» Олеся Витнянская заявила, что подосланные властями провокаторы пытались сорвать мирную акцию протеста сторонников оппозиционных депутатов.