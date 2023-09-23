Экс-агент ЦРУ Макговерн: танки Abrams будут уничтожены на Украине

Американские танки Abrams на Украине будут уничтожены, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн.

«Запомните мои слова: они сгорят», — сказал Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что данные машины ничем не лучше уже подбитых на Украине Leopard и Challenger.

Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине, включающий средства ПВО. Также Байден заявил, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе.

Кроме того, по информации NBC, президент США уведомил Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.