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Попова: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС для угрозы биологической безопасности

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что Вооружённые силы Украины подорвали Каховскую ГЭС с целью создания угрозы биологической безопасности.

Об этом она сказала в интервью РИА Новости.

«Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности», — констатировала Попова.

По словам собеседницы агентства, сотрудники Роспотребнадзора продолжают контроль за обстановкой в районе подрыва ГЭС.

Попова добавила, что в регионе работает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС.

15 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пострадавшим из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС выплатили 172 млн рублей финансовой поддержки.

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