Попова: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС для угрозы биологической безопасности
Об этом она сказала в интервью РИА Новости.
«Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности», — констатировала Попова.
По словам собеседницы агентства, сотрудники Роспотребнадзора продолжают контроль за обстановкой в районе подрыва ГЭС.
Попова добавила, что в регионе работает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС.
15 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пострадавшим из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС выплатили 172 млн рублей финансовой поддержки.