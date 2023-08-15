В Херсонской области выплатили 172 млн рублей пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС
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«Более 16,8 тыс. граждан — по 10 тыс. рублей единовременной выплаты, 16 гражданам — по 50 или 100 тыс. рублей в связи с утратой имущества первой необходимости», — сообщил он.
Ещё трём гражданам, по словам Сальдо, выплатили по 1 млн рублей в связи с гибелью близких родственников.
Он отметил, что жители пострадавших районов также имеют право получить государственные жилищные сертификаты на покупку жилья.
Ранее Сальдо в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об отсутствии планов восстанавливать Каховскую ГЭС в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.
Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.