В Херсонской области выплатили 172 млн рублей пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС

Пострадавшим из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС выплатили 172 млн рублей финансовой поддержки, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Более 16,8 тыс. граждан — по 10 тыс. рублей единовременной выплаты, 16 гражданам — по 50 или 100 тыс. рублей в связи с утратой имущества первой необходимости», — сообщил он.

Ещё трём гражданам, по словам Сальдо, выплатили по 1 млн рублей в связи с гибелью близких родственников.

Он отметил, что жители пострадавших районов также имеют право получить государственные жилищные сертификаты на покупку жилья.

Ранее Сальдо в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об отсутствии планов восстанавливать Каховскую ГЭС в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.