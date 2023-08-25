Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на площадке Московского урбанистического форума.

«Надо Каховскую плотину восстанавливать. Для водоснабжения не только Крыма, потому что у нас водоканал, который на Крым идёт, он привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивают и Запорожье, и Херсонскую область», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что последствия подрыва Каховской ГЭС практически ликвидированы.

В июне президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.