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Сальдо: последствия подрыва Каховской ГЭС практически ликвидированы

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Последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области практически ликвидированы, восстановлены все коммуникации, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо во время встречи с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в области снят режим ЧС федерального уровня.
Сальдо: последствия подрыва Каховской ГЭС практически ликвидированы
  • РИА Новости

«Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы», — сказал он на встрече с президентом.

Ранее Сальдо в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об отсутствии планов восстанавливать Каховскую ГЭС в ближайшее время.

Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

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