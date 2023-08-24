Сальдо: последствия подрыва Каховской ГЭС практически ликвидированы
- РИА Новости
«Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы», — сказал он на встрече с президентом.
Ранее Сальдо в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об отсутствии планов восстанавливать Каховскую ГЭС в ближайшее время.
Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.