Сальдо: последствия подрыва Каховской ГЭС практически ликвидированы

Последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области практически ликвидированы, восстановлены все коммуникации, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо во время встречи с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в области снят режим ЧС федерального уровня.

«Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы», — сказал он на встрече с президентом.

Ранее Сальдо в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об отсутствии планов восстанавливать Каховскую ГЭС в ближайшее время.

Владимир Путин подчеркнул, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.