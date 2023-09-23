Глава парламента Крыма Константинов: процесс распада Украины ещё не завершён
Таким образом в беседе он прокомментировал выступление Зеленского на Совбезе ООН.
По словам Зеленского, необходимо обеспечить вывод Вооружённых сил России со «всей территории Украины в пределах границ 1991 года».
По его словам, Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких «международно признанных границ».
Константинов подчеркнул, что это говорит о правовой безграмотности, и выразил убеждение, что распад Украины уже произошёл и последующий её распад неотвратим.
Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России в качестве нового округа.