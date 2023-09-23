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Глава парламента Крыма Константинов: процесс распада Украины ещё не завершён

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что заявление Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года является безграмотным.

Таким образом в беседе он прокомментировал выступление Зеленского на Совбезе ООН.

По словам Зеленского, необходимо обеспечить вывод Вооружённых сил России со «всей территории Украины в пределах границ 1991 года».

По его словам, Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких «международно признанных границ».

Константинов подчеркнул, что это говорит о правовой безграмотности, и выразил убеждение, что распад Украины уже произошёл и последующий её распад неотвратим.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России в качестве нового округа.

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